«Вот это форма!»: 56-летняя Маша Распутина в бикини с цветочками похвасталась стройным упругим телом

Певица Маша Распутина доказала поклонникам, что в свои 56 лет находится в отличной форме. Советская и российская звезда эстрады разместила горячее видео у себя в Instagram, на котором предстала во всей красе. Без капли стеснения на кадрах Распутина в мини-бикини засветила пышные формы, которые продемонстрировала со всех ракурсов.

«Всегда приятно возвращаться туда, где было хорошо», — подписала видео певица.

На талии звезды красовалась цепочка с кулоном. Артистка улетела на отдых, откуда шлет всем поклонникам горячий привет. Подписчики в комментариях просто взорвали Распутиной микроблог своей восторженной обратной связью.

«Восхитительная!», «Так держать, красотка, нос утерла молодым», «Аппетитная!», «Ваше тело за 30 лет совсем не изменилось! Я родилась в Сибири! Браво, женщина — огонь!», «Вот это форма!», «Вау», «Маша, ты супер», «Смелая», «Боже, как вы прекрасны! Я всегда вами восхищался, но сегодня», — пишут люди.

К слову, многие отечественные селебрити могут похвастаться отличной формой, невзирая на возраст. Алла Пугачева в свои 71 год обладает стройной фигурой, которой позавидует любая. Подчеркнуть свои достоинства Примадонне помогает молодежный стиль в одежде.

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