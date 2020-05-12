«Отпустите меня в Гималаи»: Маша Распутина устроила зажигательные танцы под свой хит

Певица Маша Распутина в Instagram поделилась роликом, на котором зажигательно танцует под свой хит «Отпустите меня в Гималаи». Звезда, судя по всему, находится в своем загородном доме. Она не теряет бодрости духа и оптимизма в этот непростой момент. Сейчас звезда находится на самоизоляции. На ней красивый спортивный костюм. Исполнительница таким образом поддерживает форму на карантине.

В комментариях многие пользователи взорвались восторженными отзывами. «Наша зажигалочка!» «Мария, вы прекрасная супердевушка», «Мария, у вас отличные движения. Вы сейчас просто в прекрасной форме».

Напомним, что Маша Распутина дважды была замужем. Ее первый муж — продюсер Владимир Ермаков. Именно он в свое время взялся за раскрутку звезды. От него исполнительница родила дочь Лидию в 1985 году. Кстати, несколько лет назад Ермаков ушел из жизни.

Вторым мужем Маши Распутиной стал бизнесмен и продюсер Виктор Захаров. В 2000 году исполнительница родила от него дочь Марию. В этом году девушке исполнится 20 лет.