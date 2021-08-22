Две секси-сестренки на одном фото: Подольская игриво запечатлелась с близняшкой в бомбическом мини

Владимир Пресняков отметился в гастрономическом ресторане в Москве в сопровождении двух красоток в мини. Певец пригласил в заведение свою неподражаемую жену Наталью Подольскую и ее сестру-близнеца Юлиану Подольскую. Как рассказала в социальных сетях певица, потом они продолжили вечер в кино.

В ресторане счастливая троица запечатлелась на память для личных блогов. Трио выглядело весьма счастливо. Было очевидно, что дамы постарались нарядиться в свет в одном стиле, облачившись в короткие наряды с розовыми и цветочными элементами. Фолловеры, увидев этот снимок в Сети, пришли в восторг, обратив внимание, что девушки невероятно хороши собой.

«А ножки какие! Ножки!», «Фото просто супер! Мужчина, окруженный прекрасными, чувственными девушками», «Какие же вы красивые!», «Супертрио!» — восхитились пользователи.

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