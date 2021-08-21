Как звезды проводят последние деньки лета

Знаменитости стараются проводить отпуск с семьей, какой бы большой она ни была.

Припевать, как известно, лучше хором, а отдыхать — с семьей. Ну что за отдых в одиночестве? Тоска! А вот когда рядом самые близкие тебе люди, даже незамысловатый и бюджетный отпуск превращается в праздник. Что уж говорить о звездах, которые могут позволить себе по-настоящему шикарные семейные каникулы.

52-летний шансонье Стас Михайлов с 48-летней супругой Инной и с детьми улетели в Грецию. На этом снимке они обедают с сыном Инны от первого брака Андреем и его женой Катей — молодые недавно сыграли свадьбу в Греции. Кстати, Инна посадила Стаса на диету — следит, чтобы муж налегал на овощи, зелень, рыбу, а вот сама себе ни в чем не отказывает.

36-летний рэпер Джиган с женой, 33-летней Оксаной Самойловой, прилетели в августе на отдых в Грецию большой компанией: четверо детей, две няни, теща музыканта. За детворой есть кому присмотреть, поэтому Оксана с мужем могут себе позволить и вечером на берегу вдвоем посидеть, и на танцы в местный клуб съездить.

Семья прибыла на отдых, заказав перелет частным рейсом – подобная услуга стоит около двух миллионов рублей. Зато на проживании удалось сэкономить, ведь Джиган и Ко разместились на вилле, принадлежащей Филиппу Киркорову — он сейчас отдыхает здесь с детьми, тетей и дядей.

42-летняя телеведущая Елена Летучая с мужем, 45-летним юристом Юрием Анашенковым, все лето в разъездах. Пара успела отдохнуть в Хорватии и на Камчатке, где супруги рыбачили, наблюдали за вулканами и занимались серфингом. На днях Елена и Юрий улетели праздновать пятую годовщину свадьбу — юбиляры планируют наслаждаться Индийским океаном и серфингом.

70-летний музыкант Олег Газманов с 52-летней женой Мариной слетали в Калининград, где у моря с друзьями и детьми отметили юбилей певца. Семья уже вернулась домой и устроила отдых в Подмосковье — супруги вдвоем катаются на озере на сапбордах (доска для гребли стоя).

53-летняя певица Валерия и 52-летний продюсер Иосиф Пригожин в Италии замечательно проводят время с семимесячной внучкой Селин — дочкой младшего сына певицы Арсения. Валерия и Иосиф гордятся званием бабушки и деда и стараются посвятить малышке каждую минуту — здесь, в Тоскане, времени куда больше, чем в Москве.

53-летний певец Владимир Пресняков и 39-летняя Наталья Подольская с двумя сыновьями уже отдохнули в Греции, на очереди — Египет и отель, работающий по системе «все включено».

Cтаршему сыну пары Артему уже шесть лет, а вот младшему Ивану всего девять месяцев, но это супругов не смущает — няня или мама Подольской всегда рядом, поэтому время на романтические ужины вдвоем у Володи и Наташи есть. Подольская не боится путешествовать с малышом: «Главное — все продумать и быть настроенной на то, что все будет хорошо. Малыши очень чувствуют именно мамин настрой…»

Смотрите также: