Наталья Подольская в мини-платье с этническими узорами станцевала под свою новую песню

Исполнительница Наталья Подольская пустилась в пляс по волнам в очень коротком платье. Запись жизнерадостного танца знаменитости оказалась в личном микроблоге жены Владимира Преснякова.

Отметим, что недавно Подольская выпустила новый трек «Спутники». Релиз песни состоялся в пятницу, 13 августа.

Наталье так понравилась новая песня, что артистка решила записать под нее танец. Подольская сняла домашний клип на композицию. Для импровизированных съемок Подольская отдала предпочтение белоснежному платью с небольшими разрезами по бокам. К слову, оно было расшито фиолетовыми и красными нитями. Этнический узор и яркий желто-лиловый пояс внесли яркие пятна на белоснежное короткое полотно. А завершили смелый образ Натальи очки с круглыми стеклами.

Подольская скакала по волнам и широко улыбалась. Поклонники рыжеволосой красавицы не смогли устоять перед чарами обаяния. Они оставили гору комплиментов Наталье в комментариях под видео:

«Как хорошо действуют вторые роды, счастья полные платья», «Видно прошлый танец хорошо отлайкали, захотелось еще», «Крутая, красотка, приятно смотреть», «Ты просто огонь!».

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