Капитан полиции, саксофонист, поклонник Высоцкого: кто участвует в «слепых прослушиваниях» в новом «Голосе»
Видео
Модные сумки на осень 2021 года
Видео

«Обалдеть! К свадьбе готовится?»: Бузова предстала в свете в платье невесты, инкрустированном камнями

Артистка редко появляется на публике в таких нарядах.

«Обалдеть! К свадьбе готовится?»: Бузова предстала в свете в платье невесты, инкрустированном камнями
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Платье Ольги Бузовой, которое она примерила на фестиваль «Новая волна», до сих пор активно обсуждается ее поклонниками. Многие из них видят в ее белом облике особый знак, полагая, что их любимица вновь собралась под венец.

Напомним, актриса с 2012-го по 2016-й годы уже была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. С тех пор ее личная жизнь не складывается, чего не скажешь о спортсмене. Он счастливо женился на Анастасии Костенко, которая подарила ему сына и дочь.

Однако поклонники Ольги Бузовой свято верят, что их любимица тоже скоро обретет личное счастье. А ее белое платье с мантией, инкрустированное камнями похожими на жемчуг – что-то вроде генеральной репетиции предстоящего бракосочетания.

«Невеста! Дай бог лучшего мужа», «Обалдеть! К свадьбе готовится?», «Олечка, намекаешь, что свадьба скоро?», «Оля нам о свадьбе говорит», «Тебе очень идет наряд невесты!», «Скоро свадьба!» — написали пользователи Сети.

Смотрите также

Тэги

бузоваОльга БузоваСвадьба