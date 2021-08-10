Черный сарафан и белая рубаха: Кудрявцева после советов Хромченко пришла на работу в модном стиле преппи

О тренде на него ранее рассказывали на шоу «Модный приговор».

Лера Кудрявцева после длительного отпуска вернулась в рабочий процесс и приступила к новым съемкам на телевидении, где она работает уже около 20 лет. Телеведущая следит за трендами и старается появляться в «Останкино» в актуальных образах.

На сей раз Лера Кудрявцева решила примерить образ в стиле преппи, который напоминает школьные наряды золотой молодежи. Знаменитая блондинка облачилась в белую рубашку и строгий черный сарафан по силуэту. При этом звезда сделала геометричное каре с прямыми волосами.

О том, что стиль преппи популярен, ранее рассказывала Эвелина Хромченко в программе Первого канала «Модный приговор».

«На стиль преппи стоит обратить самое пристальное внимание. Все эти вещи не меняются из сезона в сезон на протяжении не просто десятилетий, столетий!» — комментировала стилист.

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