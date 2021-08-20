Жемчужное сияние: Ольга Бузова предстала на «Новой волне» в струящемся платье с мантией

Исполнительница Ольга Бузова продемонстрировала на личной странице в Instagram белоснежное платье-футляр с мантией из глянцевой ткани с жемчугом. Примечательно, что в таком наряде знаменитость прошлась по красной дорожке музыкального фестиваля «Новая волна».

Отметим, что Бузова часто выбирала дерзкие образы и смелые детали для своих аутфитов на подобных мероприятиях. Однако на «Новой волне-2021» Ольга предстала в «наряде невесты». Белоснежное сдержанное платье впечатлило поклонников певицы. Они признали, что артистка в платье-футляре с открытыми плечами не ошиблась, дополнив его мантией с жемчужными бусинами.

Кстати, на ногах у Ольги красовались аккуратные бело-розовые туфельки с серебристой пряжкой. Экс-возлюбленная шоумена Давида Манукяна не стала надевать массивные украшения. Ольга собрала волосы в пучок и завершила образ серьгами-гвоздиками.

«Невеста просто! Вот бы еще мужа», «Красотка, а наряд шикарен», «Ой, какая красотка! Выглядишь потрясающе», «Вы богиня, Ольга Игоревна», «Роскошно», «Такой образ тебе больше идет, чем полуголый вид», «Великолепный образ», — написали приятно удивленные поклонники Бузовой.

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