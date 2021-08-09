Как советовала Хромченко: экс-возлюбленная Эмина умело подала фигуру в платье актуального оттенка мяты

Бывшая возлюбленная Эмина, Алена Гаврилова, поддержала тренд на зеленый цвет, который стал настоящим фаворитом сезона. Модель выбрала платье-сорочку в одном из самых актуальных оттенков модного тона — «нежная мята». О нем ранее рассказывала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала.

«Нежная мята» будет рулить вашими умами и сердцами в этом сезоне», — прокомментировала стилист.

Наряду с этим цветом, она назвала в числе самых популярных тона: «нежная липа», арбузовый, груши, елочный.

Стоит отметить, что бывшая девушка Эмина сочетала в своем образе два оттенка мяты. В платье это был разбеленный тон, а в сумочке — чистый.

К слову, о фасоне платья Гавриловой Хромченко тоже высказывалась, оно имеет полуприталенный силуэт, который, по мнению стилиста, гораздо выгоднее подает фигуру, чем облегающие наряды.

Напомним, гражданские отношения Алены Гавриловой и Эмина продлились недолго — с 2018 по 2019 год. Пара воспитывает совместную дочь Афину, которая родилась в 2018-м.

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