«Некрасивые складки»: Наташа Королева появилась на людях в ярком костюме не по фигуре

Звезда советской и российской эстрады Наташа Королева в свои 48 лет обожает яркий и молодежный стиль. Контрастные цветовые сочетания, обилие принтов, модный оверсайз или дерзкое мини – знаменитость старается держать в своем гардеробе аутфиты на все случаи жизни, причем, не только концертные.

На днях Королева побывала в Калининграде. Артистка посетила достопримечательности, сама при этом нарядившись в заслуживающий внимания аутфит – летний яркий костюм, под которым проглядывало худи. Мы попросили стилиста Эллу Маковей оценить образ Наташи Королевой.

«Образ Натальи замысловат и перегружен. Есть негласное правило: каждый верхний слой плотнее нижнего. Когда летний, судя по цвету, принту и ткани, жакет надет поверх объемного худи, образуются некрасивые складки, тянет пройма и т.д. К тому же, костюм не подогнан по фигуре. Плохая посадка портит даже хороший образ. Создается впечатление, что певица оделась не по погоде и не учла достоинств своей фигуры при выборе аутфита», — констатировала эксперт.

Элла Маковей работает в индустрии моды более пяти лет. Является персональным консультантом по стилю, стилистом, шопером. Прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция), имеет высшее образование.

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