Блейзер на кулиске и широкие брюки: Наташа Королева скрыла пышные формы пестрым костюмом свободного кроя

Исполнительница хитов «Маленькая страна» и «Дельфин и русалка» Наташа Королева по возвращении из отпуска не сидит на месте. Новые проекты, встречи и выходы в свет не заставили себя ждать. И очередную пятницу красотка тоже поспешила провести вне домашних стен. Она отправилась с давней подругой Идой Достман на кинопоказ.

Для выхода в свет поправившаяся певица нарядилась броско и стильно, чем смогла скрыть корпулентную фигуру. Исполнительница выбрала черный костюм с пестрым принтом свободного кроя. Кулиска на блейзере «сделала» талию там, где она должна быть, а в рукаве «летучая мышь» руки стали выглядеть более тонкими и хрупкими. Широкий фасон брюк также нивелировал наличие объемов в фигуре.

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Напомним, Наташа Королева недавно отдыхала в турецком Бодруме. Там красотка была вместе с мужем Сергеем Глушко. Звездная пара не только провела отпуск, но и побывала на дне рождения Игоря Крутого, который организовал празднество на берегу Эгейского моря.

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