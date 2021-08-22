Бывший возлюбленный Клавы Коки после расставания смог купить квартиру

Стало известно, что видеоблогер Дима Гордей приобрел собственную квартиру в Москве. Примечательно, что знаменитость рассказал об этом в своем микроблоге после расставания с певицей Клавой Кокой.

Напомним, недавно участница лейбла Black Star вышла из романтических отношений с Димой Гордеем. Первым об этом заявил сам блогер. Он опубликовал прощальное фото с Кокой и рассказал, что два года был счастлив с артисткой. Певица же не хотела выставлять личную жизнь напоказ.

А недавно Дима Гордей похвастался своей новой дорогой покупкой. Знаменитость взял элитную недвижимость, хоть и в ипотеку.

«Все говорили, что покупать квартиру невыгодно, проще снимать, но я все равно хотел свое личное логово. То, что я мог себе позволить, мне не нравилось, а то, что нравилось — не мог потянуть… Я максималист по жизни, обычная квартира меня не устраивала. Хотелось жить рядом с МГУ, на высоком этаже, чтоб был классный вид на город сквозь огромные окна, чтоб утром я мог встречать рассвет, вечером закат, чтоб сам смог выставить стены, как мне надо и еще много нюансов», — признался Гордей.

Напомним, после расставания с Гордеем Кока написала песню «Точка». Артистка высказалась в ней о некрасивом, по ее мнению, поступке бывшего возлюбленного.

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