«Поможет отпустить»: Клава Кока записала новую песню о разбитом сердце

В одной из последних публикаций личной страницы в Instagram исполнительницы Клавы Коки появилась запись, в которой знаменитость представила свою новую композицию «Точка». Примечательно, что этой песней певица подытожила свои прошлые отношения.

Напомним, о расставании Клавы Коки с 30-летним блогером Димой Гордеем стало известно в воскресенье, 4 июля. А спустя несколько недель артистка выпускает трек «Точка». В музыкальной новинке исполнительница затрагивает тему болезненного расставания. При этом Кока надеется, что ее история поможет поклонникам пережить личные неудачи без драмы и слез.

«Точка. На всех цифровых площадках. Там очень личное. Надеюсь, эта песня кому-нибудь поможет отпустить! Буду ждать ваших комментариев, на этот раз они для меня особенно важны!», — отметила Клава Кока.

К слову, далеко не все фанаты артистки знали об отношениях Клавы. Певица чательно скрывала свою личную жизнь. Артистка часто появлялась на светских мероприятиях в сопровождении других исполнителей. Но при этом она отрицала любые романы с Алишером Моргенштерном или Егором Кридом.

Рассекретил отношения Коки сам Гордей. Он рассказал в своем микроблоге о расставании с певицей. Клава сильно обиделась на такой поступок. Собственно, именно об этом ее новая песня «Точка».

Смотрите также: