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Девушка в красном: Клава Кока в твидовом жакете с цепями и «змеиных» колготках поддержала тренд на монохром

Певица показала свой яркий образ поклонникам, которые пришли в неподдельный восторг.

Девушка в красном: Клава Кока в твидовом жакете с цепями и «змеиных» колготках поддержала тренд на монохром
Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca/

Звезда лейбла Black Star Клава Кока решила устроить себе отпуск от концертов и перелетов, но не от ярких нарядов и неожиданных образов. Выпустив очередной клип на новую песню – трек «Точка», — девушка поспешила предстать в ярком аутфите, состоящем из красных элементов.

Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca/
Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca/

Твидовый укороченный жакет декорирован цепями на талии, подчеркивающими ее стройность, а колготки со змеиным принтом, переходящие в алые лодочки, визуально удлинили ноги. Отдав предпочтение одному оттенку во всем образе и даже в макияже, Клава Кока поддержала моду на монохром. О том, что этот тренд сейчас на пике популярности, ранее рассказывала стилист Анастасия Стар.

«Монохромные образы сейчас в тренде и пользуются спросом у модных инфлюенсеров», — отмечала стилист.

Монохромный красный образ Клавы Коки подписчики оценили по достоинству. «Твои образы — это что-то невероятно красивое», «Господи, какая же ты красивая!», «Это только что было землетрясение или Клава потрясла мой мир?», «Какой образ! Кайф!», «Красотка», «Уфф, какая змеюка», «Классный костюм», — пишут в комментариях.

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