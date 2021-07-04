Были вместе всего два года: Клава Кока рассталась со своим возлюбленным-блогером Димой Гордеем

Блогер-миллионник Дима Гордей в Instagram заявил, что расстался со своей девушкой популярной среди молодежи певицей Клавой Кокой. Они решили поставить точку в непростых отношениях.

«Я никого не любил так, как люблю тебя. И люблю тебя до сих пор. Но лучше страшный конец, чем страх без конца! P.S. Братва, в ближайшее время, возможно, у меня немного поедет крыша, поэтому не обращайте внимания. Зато с сегодняшнего дня я решил, что буду максимально открыт с вами».

Дима Гордей

«Держись, брат. Мы с тобой», «Как вы держали ваши отношения втайне два года?» «Мы, конечно, догладывались, но точно не знали, что вы вместе», «Дима, мы тебя поддержим в любой ситуации. Ты все равно самый лучший», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Клава Кока и Дмитрий Гордей начали встречаться в 2019 году. Причем об их романе знали только самые близкие друзья пары.

Смотрите также: