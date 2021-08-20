Летние каникулы на исходе: семилетние Гарри и Лиза Галкины в саду спрятались за огромным букетом цветов

Малыши скоро станут второклассниками. Они во всю готовятся к учебному году.

Лиза и Гарри Галкины в сентябре пойдут во второй класс. Малыши учатся в школе, которая находится недалеко от их особняка в подмосковной деревне Грязь. Однако пока дети Аллы Пугачевой радуются летним каникулам. Шоумен Максим Галкин «подловил», как двойняшки озорничали в саду. Малыши спрятались за огромным букетом цветов. За лето Гарри и Лиза заметно подросли и вытянулись. У них почти поменялись все молочные зубы. Двойняшки во всю светят щербатыми улыбками, совершенно не стесняясь таких метаморфоз.

Максим Галкин уже готовится к Первому сентября. Он закупил для детей к школе все необходимое: ручки, тетрадки, пеналы, рюкзаки, сумки для сменой обуви и еще много-много всего.

«Учить языки — важно! Дети лучше, проще, быстрее усваивают новую информацию, чем взрослые, поэтому обучение с детства — верный шаг, на мой взгляд», — отметил Максим. «Лизок, ну копия Аллуси!», «Все-таки Лизочка на маму очень похожа, а Гарри — на отца», «Детки за лето вытянулись, повзрослели! Такие стали серьезные», «Эх! Вот и лето пролетело, скоро в школу», «С таким букетищем и на Первое сентября можно в школу прийти», «Лиза такая очаровашка», «Красавица, светло-русая принцесса», «Ой, а волосики-то как вьются! Красотка», «Гарри прямо-таки джентльмен», «Братик и сестричка озорничают!», «От кого за кустами прячутся-то?», «С папой в прятки?» — шутят фолловеры.

Смотрите также: