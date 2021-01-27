«Что с тобой?»: Равшана Куркова в кружевной майке увиделась с бывшим мужем на съемках

Актриса в гримерке пересеклась не только с Артемом Ткаченко, но и с Анатолием Белым.

Равшана Куркова является одной из самых обаятельных актрис. Девушка работает в кино с юности. Некоторые люди росли на фильмах, в которых она снялась. Актриса не так давно отметила 40-летие. Однако она может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Поклонники поражаются ее способности идеально выглядеть. К слову, она предпочитает в обычной жизни ходить без макияжа, а ее наряды всегда женственные и лаконичные.

Не так давно Равшана приступила к работе. После карантина она мечтала снова вернуться к привычному ритму жизни. Примечательно, что в гримерке девушка столкнулась с Артемом Ткаченко. Четыре года они состояли в браке, но в 2008 году развелись. После этого Ткаченко снова женился, а вот Куркова предпочитает скрывать свою личную жизнь.

Бывшие супруги хорошо общались и даже шутили. Пока Артема гримировали, экс-возлюбленная его отчитывала.

«Что с тобой? Артем, я тебя прошу, перестань баловаться, играть с едой!» — заявила девушка. «На совсем? Ну ладно», — ответил он.

В это время на лице у актера был омлет. Гримеры пытались создать жуткий эффект, но смотрелось это странно. А вот Куркова преобразилась. Ей завили локоны, сделали макияж. Более того, девушка надела кружевную майку и кожаную жилетку, подчеркнувшую ее талию. Разбавил компанию Анатолий Белый, который тоже готовился к съемкам.

«Трио из Бельвилля», — подписала актриса фото с коллегами.

Смотрите также: