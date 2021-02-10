Поддержала тренд: 40-летняя Равшана Куркова в голубой шубке Тедди отправилась на съемки

Актриса во время поездки на машине решила состроить гримасы. Она не боится выглядеть смешной.

Равшана Куркова снялась в десятках кинолент, включая фильм «Балканский рубеж» и сериал «А у на на дворе…». Поклонник восхищаются внешностью девушки. В 40 лет она по прежнему выглядит молодо, а ее стройной фигуре могут позавидовать даже модели. Актриса дала понять: не только гены помогают ей сохранять молодость. После 30 лет она пересмотрела свое питание и усиленно занялась спортом.

Также Куркова любит лаконичные, не броские образы. Она ранее хвасталась и твидовым пальто, и розовой шапкой-ушанкой. Девушка обычно меняет имидж лишь ради новых проектов. 10 февраля она отправилась на работу на своем новом автомобиле. Актриса состроила рожицы на камеру. Равшана сделала макияж, что бывает редко, и завила локоны. Она позировала в плюшевой шубке Тедди небесного цвета.

«Селфи и массажное кресло с кучей режимов прямо в машине… а что еще делать в пробке?» — написала звезда.

Поклонники восхитились красотой девушки. Многие отметили, что зимний аутфит ей идет. К слову, плюшевые шубы в тренде в этом сезоне. Ольга Бузова носит такую шубу в канареечном цвете, а Анна Нетребко — в мятном. «Как же вы мне нравитесь», «Очень красивая», «Очень к лицу такая шубка», «Плюшевая такая», «Такая естественная и красивая», «Я знала, что вы натуральный мех не носите», «Цвет ваш», — прокомментировали пост подписчики.

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