«Я бы вообще не хотела звать кого-либо»: дочь Пескова сделала заявление о свадьбе на Сардинии

Дочь Дмитрия Пескова, 23-летняя Елизавета Пескова выступила в микроблоге с опровержением события, которой ей приписывают последние несколько дней.

Речь идет о подготовке девушки к свадьбе с ее избранником. Лиза Пескова заявила, что все это не более, чем фейк. Да и вообще, никакого пышного торжества она не хочет. Это не в ее правилах.

«Я хочу опровергнуть информацию о якобы предстоящей свадьбе на Сардинии и разъяснить свое отношение к подобным мероприятиям», — написала Елизавета Пескова в микроблоге.

Она дала понять, что свадьба для нее – это нечто интимное. И не хотела бы, чтобы на торжестве присутствовало большое количество гостей, а тем более, пресса. Лиза добавила, что даже никогда не мечтала о белом платье невесты.

«Никогда в жизни я не хотела делать из своего бракосочетания публичный праздник и шоу с журналистами. Тем более, с сотнями гостей. Друзей так много не бывает, а звать всех подряд ради тусовки, никак не соответствует моему видению жизни. На самом деле, я бы вообще не хотела звать кого-либо, может, кроме родственников», — поделилась Лиза Пескова.

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