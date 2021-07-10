«Яблоко от яблони»: Навка оделась в одном стиле со старшей дочкой от первого брака

Фигуристка приехала в Санкт-Петербург с Сашей Жулиной. Спортсменка удивилась тому, как быстро выросла девушка.

Татьяна Навка уже скоро отметит очередную годовщину со дня свадьбы с Дмитрием Песковым. У пары подрастает дочка Надежда. Малышка с малых лет изучает несколько языков и занимается балетом. Также она пошла по стопам мамы и теперь часто приносит домой медали с соревнований по фигурному катанию. Но летом она также участвует в ледовых шоу. Порой в гости к Навке приходит ее дочка от первого брака Саша Жулина.

На днях фигуристка поделилась снимком, на котором запечатлена вся ее семья с мужем и все дети. Она любит устраивать семейный отдых. Но на днях спортсменка приехала в Санкт-Петербург. Днем она покаталась на катере по Неве, а вот вечером нарядилась для какого-то светского раута. Оказалось, что вместе с ней в культурную столицу приехала и Саша. Они подобрали платья в одном стиле.

Навка позировала в алом платье с V-образным вырезом, а ее наследница в черном платье с воротом хомутом.

«Как быстро же они растут! Как говорится, яблоко от яблони», — заявила фигуристка. «К вечеру готова», — добавила она.

Поклонники согласились с ней в том, что Жулина стала очень взрослой. «Как же Саша на тебя стала похожа. Красотки», — заверила Анна Семенович. «Очень похожи Очень обе красивые», «Такие красивые и молодые. Как две подруги», «Похожа и на вас и на папу!», «Сашенька хороша», «Выбирая невесту — посмотри на маму», «Две девчонки», — прокомментировали пост подписчики.

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