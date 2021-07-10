«Шикарный вечер»: Навка в алом комбинезоне с брюками палаццо появилась на празднике с Песковым

Фигуристка побывала на роскошной вечеринке, где выступил Николай Басков и другие звезды.

Татьяна Навка не скрывает, что много работает. Она не только тренирует будущих чемпионов, но и создает свои ледовые шоу. Недавно фигуристка побывала в Сочи, где представила обновленную постановку на льду. Однако она привыкла вести активный образ жизни. Девушке редко удается посидеть дома. На днях она поделилась редким семейным фото, на котором позировала с мужем Дмитрием Песковым и всеми детьми.

Обычно пару редко можно увидеть вместе на светских раутах. Но недавно они вместе увиделись с друзьями. А 10 июля приехали в Санкт-Петербург. Спортсменке также составила компанию ее дочка от первого брака Саша Жулина. Днем они насладились солнечной погодой, катаясь на катере.

А вот вечером Навка нарядилась и отправилась на праздник к другу, который закатил вечеринку в честь дня рождения. На мероприятии собрались «сливки» шоу-бизнеса: Яна Рудковская, Ирина Дубцова, Эмин Агаларов, Юлия Барановская и другие известные персоны.

Для такого случая олимпийская чемпионка выбрала алый комбинезон в пол с тонким поясом и брюками палаццо. Наряд с разрезом подчеркнул ее тонкую талию. Со стороны он смотрелся как платье. Татьяна запечатлелась с другими гостями вечеринки.

А когда Николай басков собирался спеть торжественную песню, то ему удалось пообщаться с Дмитрием Песковым, который был облачен в костюм и рубашку.

«Какие мы красивые. Шикарный вечер», — написала в соцсети Дубцова.

Поклонники одарили девушек комплиментами. Многие осыпали теплыми словами Навку и заверили, что она выглядела очень элегантно.

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