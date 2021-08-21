«Я ощутила время, когда все только начиналось»: Меньшова трогательно призналась в любви мужу

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова в Instagram трогательно призналась в любви своему мужу актеру Игорю Гордину. Не так давно одна девушка спросила ее, неужели звезда даже спустя 25 лет после знакомства все так же сильно любит своего мужа.

«В этом году наша младшая дочь закончила школу и стала студенткой. Ясно, что это не окончательное взросление, но все же определенный рубеж. Мы с мужем вдвоем уехали ненадолго в леса под Петербург, а потом заскочили и в сам город. И вдруг, спустя вот эти пресловутые 25 лет, я снова ощутила то время, когда все только-только начиналось». Юлия Меньшова

Как отметила Юлия Меньшова, ей вдруг вспомнились времена, когда у них в мужем еще не было детей. Они в те годы ничего не подозревали о предстоящих впереди жизненных трудностях. По словам Меньшовой, их с мужем любовь, умноженная общими воспоминаниями, выросшими детьми, ушедшими родителями и предстоящими внуками давно уже перестала быть лишь неуловимым чувством, воплотившись во вполне осязаемую одну на двоих жизнь.

Напомним, что Юлия Меньшова и Игорь Гордин сыграли свадьбу в 1996 году. У пары двое детей: сын Андрей и дочь Таисия.

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