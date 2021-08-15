Чистота и свежие цветы: как выглядит могила Владимира Меньшова на 40-й день после похорон

Владимир Меньшов умер 5 июля от последствий коронавируса. Ему был 81 год. Легендарного кинорежиссера похоронили на Новодевичьем кладбище. Как выглядит его могила на 40-й день после похорон, показала бывшая работница киностудии «Ленфильм» Ирина Павлова. Фотографию она разместила в своем Instagram.

На месте захоронения Меньшова – чистота и порядок, стоят вазы со свежими цветами. Ранее было известно, что за могилой ухаживает его дочь Юлия Меньшова. К слову, рядом с режиссером покоятся Василий Лановой и Михаил Жванецкий.

Добавим, что через месяц после смерти Меньшова его жена Вера Алентова вышла на сцену театра, а дочь Юлия уезжала за город, чтобы побыть в тишине.

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