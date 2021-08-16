Крупные, ровные, красивые: Меньшова похвасталась боровиками, которых сама насобирала в лесу

Актриса призналась, что давно мечтала сходить на мирную охоту.

Юлия Меньшова, хоть и человек знаменитый, любит как обычные люди нарядиться в удобную неяркую одежду и отправиться в лес за грибами. Однако звезде давно не удавалось выбраться на мирную охоту, что немало ее огорчало. И вот, задуманное телеведущей все-таки удалось осуществить.

В личном блоге Меньшова с гордостью показала результат своего труда – большие, ровные и красивые белые грибы.

«Ну что тут еще скажешь? Сбылась мечта! Ленобласть не подвела. Пошла теперь чистить, жарить и варить», — написала она в Instagram.

Юлия Меньшова не стала уточнять, что приготовит из боровиков. А между тем, ранее телеповар Константин Ивлев рекомендовал аппетитный рецепт постного пирога с грибами. Любопытно, что тесто шеф делал на основе картошки.

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