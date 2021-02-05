«Хорошего понемножку»: 51-летняя Юлия Меньшова в песочном тренче запечатлелась в объятиях Игоря Гордина

Юлия Меньшова часто делится с поклонниками философскими измышлениями в своем микроблоге. При этом яркие мысли она сопровождает красивыми иллюстрациями. Так, к примеру, на этот раз телеведущая предстала на редких кадрах со своей второй половинкой. Муж актрисы Игорь Гордин нежно обнимал свою возлюбленную, а она лучилась счастливой улыбкой. При этом на снимке Юлия Меньшова позировала в кипенно-белой сорочке и модном песочном тренче.

Юлия Меньшова предстала в объятиях мужа Игоря Гордина и порассуждала о счастье, припомнив мудрость старшего поколения. Напомним, что у актрисы есть двое детей — сын Андрей и дочка Таисия.

«Помните, наши бабушки часто говорили: «Не смейся так много, завтра плакать будешь». Этот невинный житейский совет на самом деле не столь безобиден. Сам по себе он является свидетельством огромной травмы поколения, пережившего войну, которая воплотилась в идее внутреннего запрета на радость и удовольствия. На всякий случай. Так безопаснее. Так сказать, «хорошего понемножку». Не надо привыкать. Если вы вдруг ловите себя на тех же мыслях, не позволяйте им собой управлять. Радости не бывает много или мало. Она просто — есть. Долго смеяться — совсем не опасно. Хорошее настроение — вполне себе ценность. Потому что иногда именно оно и позволяет нам «свернуть горы», — отметила актриса.

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