«Я тоже хочу в 79 лет так зажигать»: Басков рассказал о своей крепкой дружбе с Лещенко

Как отметил «золотой голос России», он никогда не думал, что они так близко подружатся.

Певец Николай Басков заявил, что очень сильно подружился за последние годы со своим коллегой 79-летним Львом Лещенко и его женой. Не так давно они втроем весело проводили время в Монако.

«Мы катались по побережью. Из Монако поехали на Сардинию. Гуляли, катались, веселились. Для меня Лещенко – пример. Я тоже хочу в 79 лет также зажигать, также танцевать и также выпивать!» Николай Басков

Как отметил Николай Басков, он никогда не думал, что станет с Лещенко настолько близкими друзьями. По словам музыканта, они травят друг друга различные байки из прошлого, делятся интересными историями. В общем, находятся на одной волне.

Басков подчеркнул, что благодаря Лещенко перед ним стерлось такое понятие, как разница в возрасте. Теперь, когда они долго не видятся, то он очень сильно скучает по другу, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Николай Басков годится в сыновья Льву Лещенко. «Золотому голосу России» всего 44 года. Он на 35 лет моложе народного артиста.

Смотрите также: