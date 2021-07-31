Вечеринка в Бодруме: Наташа Королева и Николай Басков зажгли под «Желтые тюльпаны»

Певец и композитор Игорь Крутой отметил свое 67-летие в тесном кругу близких и родных людей. Праздновать именинник решил заграницей, в популярном сейчас у звезд Бодруме – турецком курорте на побережье Эгейского моря.

Вместе с семьей музыканта на вечеринке побывали знаменитые исполнители отечественной эстрады – Лев Лещенко, Наташа Королева, Алсу, Николай Басков.

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«Золотой голос» выступил не только в роли гостя, но и в качестве тамады – много шутил, веселился и руководил процессом празднования с микрофоном в руке.

Наташа Королева тоже не осталась в стороне. Певица подарила имениннику и его гостям несколько музыкальных подарков. А под «Желтые тюльпаны» танцевали не только приглашенные, но и сама артистка, пустившись в пляс вместе с Басковым. «Натуральный блондин» в статусе подтанцовки у Королевой снова повеселил собравшихся.

Наташа Королева, к слову, для вечеринки выбрала монохромный образ – она облачилась в черные топ и шорты из гипюра, которые помогли скорректировать фигуру.

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