«Надо сейчас просто отдыхать»: Лев Лещенко дал несколько дельных советов певице МакSим

Как отметил музыкант, в ближайшее время у исполнительницы будет «безумная слабость».

Музыкант Лев Лещенко, который полтора года назад очень тяжело перенес коронавирус и долгое время находился в больнице, дал несколько советов пришедшей в себя после медикаментозной комы певице МакSим.

«Будет слабость безумная, не надо форсировать ничего. Надо просто сейчас отдыхать, лучше всего поехать к морю и просто пожить, не будоражить». Лев Лещенко

Как отметил Лев Лещенко, он внимательно следил за состоянием исполнительницы. Народный артист пришел в восторг от комментариев фанатов МакSим. Все желали ей скорейшего выздоровления. Саму звезду он назвал «очаровательной девушкой», сообщает news.ru.

Напомним, что певица МакSим больше месяца провела в реанимации. У звезды была тяжелейшая форма пневмонии. Лишь недавно состояние певицы улучшилось. Сейчас она находится уже в обычной палате. Через несколько дней, возможно, МакSим уже окажется дома, около родных.

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