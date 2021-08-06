«Сегодня гуляем на бабки Лещенко»: Басков нашел себе неожиданного «спонсора» на отдыхе

«Золотой голос России» вместе с народным артистом и его женой посетили ресторан.

Музыкант Николай Басков в Instagram разместил забавную запись. На кадрах он находится в ресторане вместе с народным артистом Львом Лещенко и его женой Ириной. У всех собравшихся прекрасное настроение.

«Ну вот пришли в ресторан. Не могу понять, что же мне заказать, Лев Валерьянович?» — обратился «золотой голос России» к своему старшему товарищу по шоу-бизнесу.

«Коля, заказывай все, что хочешь. Я плачу. Шутка», — заметил на это Лев Лещенко.

«Ира не в курсе. Все. Сегодня гуляем на бабки Лещенко», — заявил Николай Басков.

Ниже под записью он сделал приписку: «Ура! Нашел спонсора!»

Напомним, что Николай Басков полностью восстановился после недавней болезни. Музыкант в связи с неважным самочувствием несколько недель назад даже был вынужден отменить свое выступление на «Славянском базаре» в Витебске. Сейчас он уже прекрасно себя чувствует и шутит направо и налево.

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