«По мере взросления будет чаще появляться в блоге»: дочь Серова разместила снимок с дочкой Мией

Как отметила дочь музыканта, она не собирается часто показывать наследницу публике.

Дочь музыканта Александра Серова Мишель в Instagram опубликовала снимок, на котором она запечатлена со своей дочкой Мией. Девочка сидит на руках у матери. При этом Серова закрыла лицо ребенка очками.

Как отметила Мишель Серова, это очень индивидуальный вопрос, показывать снимки ребенка или нет в социальных сетях. Они с мужем решили, что это сугубо личное и семейное.

«Мы с мужем решили, что пока наша дочка очень маленькая для того, чтобы выставлять ее на всеобщее обозрение. Конечно, по мере ее взросления, она будет чаще появляться в моем блоге. А вы верите в то, что ребенка можно сглазить по фотографии? Как считаете, стоит ли выкладывать фото детей в соцсетях?» Мишель Серова

Напомним, что внучка у Александра Серова появилась на свет в 2020 году. Известный музыкант старается, как можно чаще водиться с маленькой девочкой, которую очень сильно любит.

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