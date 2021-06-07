Мишель Серова показала роскошную фигуру, облачившись в розовую мини-юбку

Дочь певца Александра Серова — Мишель — пошла по его стопам и связала свою жизнь с музыкой. Свой талант девушка решила подкрепить дипломом одного из лучших образовательных учреждений России, она заканчивает обучение в Академии музыки имени Гнесиных.

«У нас прошла напряженная неделя в Гнесинке. Сдавали экзамены, зачеты, защитили диплом. На выходных немного расслабились, побыли дома, позвали гостей. Никуда не хотелось выезжать. Слишком я умоталась за неделю. Впереди госэкзамен по вокалу и все, 4 года учебы позади», — написала Серова в своем инстаграме.

Рассуждения она подкрепила фотографией, на которой позировала в розовой мини-юбке, блеснув стройными ногами и точеной фигурой. Добавим, что 28-летняя Мишель уже успела сделать своего звездного отца дедом, подарив ему внучку, которую назвали Мия.

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