Анна Котова-Дерябина: «Из зарубежных режиссеров хотела бы сняться у Уэса Андерсона»

В онлайн-кинотеатре KION уже доступны первые серии криминальной комедии «Фемида видит» Ильи Куликова, главную роль в которой исполнила Анна Котова-Дерябина. Журналисты Teleprogramma.pro поговорили с актрисой о ее персонаже, сериалах, современных трендах в индустрии и будущих планах.

— Кто ваша героиня, какая она? У вас с ней есть похожие черты?

— Моя героиня — Анна Шумилина, оперативник ГЛАВКа, мечтающая стать актрисой. Эта героиня писалась Ильей Куликовым с пониманием того, что ее буду играть я. Поэтому в принципе в ней достаточно много моей органики и моих черт. Они в ней были заложены изначально. Далее на площадке все это обыгрывалось и обживалось, скажем так.

— А где снимали сериал?

— Снимать начали в 2018 году. Съемки проходили по-разному: и смешно, и весело, и непросто, и где-то даже тяжело. Снимали мы достаточно долго — с перерывом в один месяц, кажется, месяцев пять. С партнерами работала замечательно: команда была дружественная, хорошая, сплоченная.

— Поделитесь какими-то забавными случаями с площадки, что осталось за кадром.

— Такое, увы, невозможно вспомнить из 85 съемочных дней. Я никогда не помню такие вещи, тем более снимали проект 3 года назад — столько воды утекло.

— Вы много снимались у режиссеров авторского кино — Бориса Хлебникова, Нигины Сайфуллаевой, Анны Меликян, Евгения Шелякина. Сейчас вас можно преимущественно в мейнстримных сериалах. Почему? Поступает мало хороших предложений для интересного полнометражного кино?

— Предложений по сериалам сейчас гораздо больше, чем по кино, хотя они тоже есть. Сериалы нынче снимаются достаточно интересные, с классными историями. В них очень весело участвовать. Мне кажется, что нынешние сериалы ничуть не хуже полнометражных фильмов. Сейчас эта грань где-то стирается, поэтому я участвую и там, и там.

— У кого из российских или зарубежных режиссеров вы хотели бы сняться? Почему?

— Из зарубежных режиссеров хотела бы сняться у Уэса Андерсона. Я обожаю его фильмы. Если бы удалось поработать с ним, воплотилась бы в реальность моя давняя мечта. С Мартином Скорсезе и Вуди Алленом, безусловно, тоже очень хотелось бы поработать. Правда, Скорсезе снимает преимущественно мужчин. А вот формат, в котором работает Аллен, мне кажется близким и понятным. Кстати, в двух последних картинах Аллена — «Колесо чудес» и «Дождливый день в Нью-Йорке» — я дублировала обоих главных героинь.

— Есть ли мечты об «Оскаре»? Или в принципе идеи / планы сниматься в европейских или голливудских проектах?

— Не скажу, что прямо-таки сижу и мечтаю об «Оскаре», но хочу поработать на европейских проектах. В принципе я потихоньку начинаю шагать в этом направлении. После Европы где-то и Голливуд может маячить. Почему нет?

— После роли в каком проекте вы для себя отметили, что вас стали узнавать на улице?

— Сначала меня узнавали после сериала «Любовь на районе» лет 10. После выхода «Полицейского с Рублевки» стали узнавать по роли в нем. Сижу жду, что будет дальше.

— Не кажется ли вам, что тренд на полицейские сериалы с женщиной в качестве главной героини потихоньку изживает себя? За рубежом уже есть «Касл» и «Бруклин 9-9», у нас тот же «Проект «Анна Николаевна».

— Возможно, да, подобных сериалов действительно сейчас снимается много. В целом это нормальные истории, мне кажется. Дальше придумают что-то еще или, быть может, вернуться к аналогичным проектам. Пока есть такой тренд, почему бы в нем не поработать? Мне кажется, это вполне себе логично и оправдано. Много лет мы смотрели на мужчин в качестве главных героев, теперь можно и на женщин посмотреть.

— Как вы относитесь к амплуа «дамы в беде», к которому часто прибегают отечественные киноделы? Если женщина — не главный персонаж в фильме или сериале, то ее часто отодвигают на второй план, лишают профессии, характера и идентичности, используя лишь как субъект, который непременно должен спасти главный герой мужчина.

— Конечно, мне это очень не нравится. Ну какая «дама в беде»? Такое ощущение, что все только и делают, что сидят и страдают. Вообще это амплуа крайне не актуально в наше время, потому что сейчас изо всех утюгов транслируется идея «Будь свободен, создавай свою жизнь сам!». А смотреть за тем, как на экране героиня сидит и страдает, просто неинтересно. Может быть, это именно мне так — за всю остальную публику я говорить не могу. Может, кто-то и смотрит такое, сопереживает, находит отклик своей боли. Но если подобные проекты снимают и они имеют какой-то рейтинг, почему нет? Должен быть разный контент для разной аудитории.

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