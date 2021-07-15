«Огонь!»: Мишель Серова блеснула «бесконечными» ногами в розовом мини

Дочь Александра Серова — Мишель — пошла по стопам знаменитого отца и связала свою жизнь с музыкой. Талант подкрепила дипломом одного из лучших образовательных учреждений России. Недавно она получила диплом Гнесинского училища. Хотя и признавалась ранее, что с первого курса просто не верила в свои силы. К слову, как отметила девушка, от красного диплома ее отделила всего одна оценка.

В своем Instagram девушка часто делится собственными снимками, показывая стройную фигуру. На этот раз она нарядилась в розовую мини-юбку, блеснув «бесконечными» ногами. Образ дополнила рубашкой и босоножками в тон.

«Красавица! Огонь! Как красиво!» — писали пользователи Сети.

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