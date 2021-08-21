По последним трендам: Ксения Бородина вышла в свет в ассиметричном топе и пышных шортиках

Телеведущая снова встретилась с подругами и весело провела время.

По наблюдениям многих поклонников Ксении Бородиной в Сети, после развода телеведущая буквально расцвела. Она стала чаще улыбаться, излучать позитив и легкость; во внешности тоже появились изменения – девушка расцвела и похорошела. Сама Ксения подтверждает – сейчас она ощущает себя намного лучше и наслаждается свободой.

Чаще Бородина стала выходить в свет. Минувшая пятница – не исключение, и теледива вновь встретилась с подругами в одном из любимых ресторанов. Для тусовки брюнетка нарядилась в соответствии с самыми актуальными модными веяниями – широкие шорты-бермуды, топ асимметричного кроя и плечо-«седло» сейчас бьют рекорды по популярности.

Напомним, развод Ксения Бородина оформила еще в начале августа. Она рассталась со вторым мужем, бизнесменом Курбаном Омаровым. Они были вместе пять лет и должны были отметить шестую годовщину свадьбы, но вместо этого отпраздновали развод.

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