Черное с пудрой: Навка в платье на тонких бретелях предстала с дочкой Пескова на отдыхе в Греции

В ближайшую субботу, 21 августа, младшей дочери прославленной фигуристки Татьяны Навки и ее мужа Дмитрия Пескова Надежде исполнится семь лет.

Судя по всему, отмечать это прекрасное события семья будет в Греции.

Именно здесь сейчас на отдыхе находится Татьяна Навка и ее близкие. Спортсменка довольно часто делится в микроблоге снимками, рассказывающими о ее отдыхе в Греции. На этих кадрах она, как правило, предстает в обществе супруга Дмитрия Пескова и его дочери Нади.

На этот раз Татьяна Навка запечатлелась с наследницей на фоне морского пейзажа. Фото, вероятно, было сделано во время прогулки. На нее Татьяна Навка облачилась в черное платье из шифона на тонких бретелях, а ее дочка Надя – в пудровое гофрированное платье.

«Путешествия лишают тебя дара речи, а потом превращают в лучшего рассказчика», — процитировала Татьяна Навка марокканского ученого и исследователя Ибн Баттута.

Напомним, первого августа Татьяна Навка и ее муж Дмтрий Песков отметили очередную годовщину со дня свадьбы. Их браку исполнилось шесть лет.

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