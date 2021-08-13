В обнимку: Татьяну Навку подловили во время прогулки с мужем Дмитрием Песковым

Татьяна Навка и ее большая семья в эти дни отдыхает в Греции. Как выяснилось, вместе с фигуристкой, ее мужем и дочкой Надеждой проводит время и старшая наследница Дмитрия Пескова, Елизавета. Именно она подловила отца и мачеху во время вечерней прогулки, звездная пара медленно шла по парку в обнимку.

Татьяне Навке, судя по всему, этот кадр очень понравился. Фигуристка разместила его на своей страничке в Instagram, назвав Лизу Пескову папарацци. Снимок получился немного размытым, что придало ему загадочности и тайны.

«Немного романтичной мистики в пятницу, 13-го. Папарацци Лиза Пескова», — подписала кадр Татьяна Навка.

Поклонники известной пары пришли в восторг от теплого семейного фото.

«Самые лучшие кадры всегда не четкие», «Отлично, хорошей прогулки», «Будьте счастливы!», «Какая пара», «Вы прекрасны, счастья и любви!», «Какое нежное и трогательное фото», — высказались в Сети.

Напомним, ранее Татьяна Навка делилась совместным снимком с дочерью Надеждой Песковой, желая узнать мнение поклонников, на кого же из родителей больше похожа девочка.

Смотрите также