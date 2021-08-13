«Или копия, точь-в-точь?»: Навка в шляпке-канотье предстала с подросшей дочерью Пескова в Греции

Через несколько дней, 21 августа, младшей дочери олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки Надежде Песковой исполнится семь лет.

После рождения младшей наследницы спортсменка долгое время не показывала поклонникам лица девочки, решившись рассекретить Надю, только когда она немного подросла.

Ну а теперь все фанаты Татьяны Навки прекрасно знают, как выглядит и на кого похожа красавица Надежда. Девочка стала звездой маминой странички в Instagram. Татьяна Навка знает, что ее подписчики всегда с нетерпением ждут новых фото и видео с участием Надежды и старается удовлетворить их желание.

Сейчас звездная семья отдыхает в Греции, которую этим летом облюбовали многие знаменитости. Вероятно, именно здесь через неделю состоится празднование дня рождения Надежды. Ну а пока Татьяна Навка поделилась совместным снимком с дочкой. В кадре фигуристка предстала в стильной шляпке-канотье с крупными сережками в ушах. Рядом с ней наследница в белой футболке с принтом.

«Мать и дочь, как день и ночь. Или копия, точь-в-точь?» — поинтересовалась Татьяна Навка у подписчиков.

Мнения разделились. Кто-то считает, что Надежда Пескова унаследовала мамины черты, кому-то кажется, что девочка очень похожа на папу, Дмитрия Пескова.

«Конечно, очень похожи, но вы, Татьяна, с мужем тоже очень похожи, поэтому и доченька напоминает обоих родителей», «Ну, не совсем копия, 50 на 50», «Доченька — копия папы», «Очень красивые, но, скорее, как день и новый день!», «Придет время, и дочерью будет гордиться страна», «Папина ягодка», — высказались в Сети.

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