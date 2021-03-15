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По последней моде: Валерия вслед за Пугачевой предстала с объемным ободком на голове

Примадонна «выгуляла» черный аксессуар, а жена Иосифа Пригожина – алый.

По последней моде: Валерия вслед за Пугачевой предстала с объемным ободком на голове
Валерия. Фото: телеканал НТВ

В середине марта блогер и телеведущая устроила грандиозный праздник в честь своего 30-летия. На стилизованной вечеринке побывала даже Алла Пугачева. Примадонна предстала в черном полупрозрачном наряде, а голову звезды украшал объемный ободок, похожий на пышный бант.

 

Вслед за Пугачевой трендовый аксессуар примерила и певица Валерия. Звезда появилась на шоу «Маска», где является одним из членов жюри, в алом наряде, дополненном атласным ободком.

Правда, голову звезды украсил аксессуар поменьше, чем у Примадонны, но ничуть не менее модный. Ведь именно эту вещицу Эвелина Хромченко советует покупать немедленно – наступившей весной ободки стали остромодным трендом.

К слову, и Ольга Бузова уже вписала в свой стиль ободки. Накануне красавица появилась в нежном весеннем аутфите со сверкающим ободком на голое.

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