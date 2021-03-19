«Кто успел, тот и оплатил»: певица Ханна ведет общий бюджет с мужем

Певица Ханна пообщалась с подписчиками в Stories личного микроблога. Знаменитость поделилась секретами уважительного отношения к себе. Также она объяснила, почему сама платит за Пашу.

Отметим, что вопросы поклонников в соцсетях знаменитостей стали отдельной рубрикой. Артисты позволяют своим фанатам спрашивать у них что угодно. Таким способом они стирают границы между собой и своими зрителями.

Вот и певица Ханна честно ответила на интересующие вопросы своих подписчиков. Многие хотели понять, как девушке удается быть женственной и спокойной. Однако нашлись и те, кто напрямую задал Ханне вопрос про материальное положение артистки.

«Как разделяете бюджет с мужем?» — такой вопрос получила в сообщении Ханна.

Певица отметила, что они с мужем находятся на равных позициях в семье. Пашу не ограничивает возлюбленную в тратах, но и Ханна балует избранника подарками за свой счет.

«У нас общий бюджет. И вещи, на которые мы его тратим, — общие. Если говорить о стандартных расходах — кто успел, тот и оплатил. В нашей семье нет разделения «твои -мои», — написала Ханна.

Также поп-дива рассказала, как стала уверенной в себе. Певица считает, что она благодарный человек. Именно поэтому окружение отвечает ей взаимностью и любит ее.

«Работать над собой, а не хаять других, ставить и достигать своих целей. Когда одна за другой цели на бумаге — ты видишь в реальной жизни. Уверенность приходит сама собой», — заявила Ханна.

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