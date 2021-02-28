«Супер полезное видео»: Ханна поделилась тремя вариантами причесок на каждый день

Исполнительница Ханна показала, какие прически можно сделать быстро и без помощи стилистов. Видео мастер-класса артистка разместила в своем аккаунте.

Изначально жена шоумена Пашу сделала «голливудские локоны». А затем по очереди принялась за презентацию техники каждой из трех причесок.

«Мои топ три стильные и очень легкие прически на каждый день или на вечеринку, их можно сделать всего за пару минут. Какая вам больше всего понравилась?», — поинтересовалась Ханна.

Поклонники проголосовали за второй и третий варианты. А также кому-то певица понравилась просто со слегка завитыми локонами:

«Без причесок лучше», «Локоны шикарные, косички тут лишние», «Прикольные прически, почему бы не поэкспериментировать. Можно такие и бех накрученных волос сделать».

Первый вариант Ханны представлял собой небольшие хвостики, расположенные симметрично на макушке. Вторая прическа подошла бы для более романтичного образа. Артистка заплела две косички из тонких прядей и закрепила их на противоположных сторонах. А в третьем варианте нужны были две такие косички с обоих сторон, а также несколько дополнительных шпилек для небрежного пучка.

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