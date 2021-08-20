«Дарьюшке два месяца»: Маша Круглыхина предстала с дочкой-пухляшкой на пляже в Ялте

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Мария Круглыхина в эти дни отдыхает в Ялте вместе с мамой и тремя детьми – сыном Ильей и дочками Лизой и Дашей.

В августе у двух старших наследников Марии Круглыхиной дни рождения, и семейство отпраздновало их в Крыму. Сыну Маши исполнилось три года, а дочери Лизе восемь лет.

Самой младшей наследнице Марии Круглыхиной пока еще нет и года, так что ее дни рождения отмечаются каждый месяц.

Накануне, 19 августа, малышке исполнилось два. В честь этого молодая мама облачила дочку в белое платье в цветными вставками по подолу и рассказала подписчиками, что у нее чудо-ребенок. Даша улыбчива и некапризна, хорошо кушает и крепко спит по ночам.

«Дарьюшке сегодня же два месяца, — написала Мария Круглыхина в микроблоге. — Очень удобное дите. Спит себе целыми днями спокойно под шум прибоя, даже всеобщие крики ее не волнуют, просыпается на поесть, дальше засыпает. Конечно, пропускает все веселые моменты своей семьи, но приедет зато с ножками загорелыми и выспится за всех».

Напомним, Мария Круглыхина одна воспитывает троих детей. Со вторым мужем, папой Ильи и Даши Михаилом Зайцевым, она рассталась во время беременности.

Мужчина даже не пришел на выписку жены и дочки из роддома. А отец старшей дочери Марии Круглыхиной, экс-участник «Дома-2» Сергей Адоевцев, уже давно не с ними. Пара рассталась, когда их дочь Лиза была еще совсем маленькой.

Смотрите также