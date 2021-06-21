«Цепко хватается за маму»: Маша Круглыхина запечатлела нежную ладошку новорожденной дочки

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Мария Круглыхина 19 июня вновь стала мамой. Новорожденная малышка – третий ребенок Маши. Пока молодая мамочка и ее дочка находятся под присмотром врачей перинатального центра.

Круглыхина уже успела поделиться первыми кадрами с участием новорожденной крошки. В сторис Instagram молодая мамочка показала розовые пяточки девочки.

«А у меня тут ножки сладкие только. Ну и еще храм виднеется в окно», — написала Мария.

Чуть позже она разместила фото и в ленте. В кадре маленькие пальчики новорожденного ребенка крепко держатся за палец мамы. Под фото Маша Круглыхина призналась, что пока не может придумать имя для дочери.

«Как цепко дочурка хватается за маму, в таком одном мамином пальце ведь целый мир… Так и не придумала, как назвать малышку. Всю голову сломала, все святцы перечитала, ничего ей не к лицу», — поделилась Мария.

Впрочем, экс-участница «Дома-2» признается, что склоняется пока к трем именам. Но какое именно выберет для дочери пока не решила. Круглыхина надеется, что к моменту выписки из клиники, она найдет решение. Дома маму с сестренкой ждут двое старших детей Марии – дочка Лиза и сын Илья. За малышами присматривает бабушка – Машина мама. С мужем у Круглыхиной, напомним, некоторое время назад начались сложности, отец новорожденной малышки исчез из жизни Маши перед появлением дочери на свет.

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