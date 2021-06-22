«Выписались»: муж Маши Круглыхиной не встретил ее с новорожденной дочкой из клиники

Рядом с молодой мамой были только трое детей и их бабушка.

Бывшая участница «Дома-2» Маша Круглыхина 19 июня в третий раз стала мамой, а в этот вторник, 22 июня, врачи уже отпустили Марию с новорожденной дочкой из клиники.

«Выписались, — написала в Instagram Круглыхина. — Приехали мои роднульки забрать нас в новую жизнь, как они ждали сестренку, и какая была трогательная встреча. Плачу в три ручья от благодарности и не верю счастью, какая же я теперь богатая! Господи, спасибо за всех этих детей. Только дай мне теперь силы сделать из них хороших людей».

Растить малышей Марии, судя по всему, придется одной. Муж молодой мамы и отец двоих ее младших детей — сына Ильи и новорожденной девочки — Михаил Зайцев ушел от Маши, когда та была беременна. Мужчина не явился на выписку дочери из роддома, чем явно продемонстрировал, что не хочет принимать участия в жизни этой семьи.

Кстати, до недавнего времени с Марией Круглыхиной жила и старшая дочка Зайцева Варвара, родная мама которой умерла от рака. Маша несколько лет воспитывала девочку как родную, но отец забрал ее и перевез к своей матери.

Сейчас главная помощница Марии Круглыхиной ее мама, которая во всем поддерживает дочь и с удовольствием нянчится с внуками.

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