С Марии Погребняк требуют крупную сумму за использование чужого фото

Жене известного футболиста Павла Погребняка, модели и общественному деятелю Марии Погребняк предстоят судебные разбирательства.

Некое ООО «Восьмая заповедь» подало на нее иск в суд за использование снимка, называя именно себя его правообладателям.

Якобы еще в 2015 году Мария Погребняк, развивая сайт со своим брендом одежды, опубликовала там снимок статуи золотого Будды, взяв ее из Интернета. По предположению Марии, с нее могут потребовать семизначную сумму.

Сама же Мария Погребняк уже навела справки на ООО «Восьмая заповедь». Жена футболиста подозревает, что имеет дело с мошенниками.

«Пострадало очень много людей, теперь добрались и до меня», — написала Мария Погребняк в сторис микроблога.

В истории уже разбирается адвокат Марии Погребняк. Более того, она решила предать все огласке. Мария утверждает, что не имеет никакого отношения к публикации снимка, за который с нее хотят потребовать деньги.

«Мы пришли рассказать всю историю, всю правду, как случилось так, что мой домен передали с моим сайтом и моей информацией. Туда разместили какую-то картинку, которая есть в общем доступе в Интернете, и с меня сейчас требуют деньги», — говорит Мария Погребняк на видео в сторис.

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