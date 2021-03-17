Богатые и обманутые: звезды рассказали, как чуть не стали жертвами мошенников

Teleprogramma.pro спросила у Камиля Ларина, Алексея Кортнева, Марии Кожевниковой, Даны Борисовой и Юрия Лозы, как они поступают с мошенниками.

В современном мире трудно найти человека, который бы не сталкивался с мошенниками. Последние не дремлют и умело расставляют сети на доверчивых россиян. Звонят, представляясь банковскими работниками, отправляют электронные письма с обещаниями компенсаций и выплат, а то и вовсе ухитряются оформить кредит на своих жертв.

Teleprogramma.pro спросила у Камиля Ларина, Алексея Кортнева, Марии Кожевниковой, Даны Борисовой и Юрия Лозы, сталкивались ли они с мошенниками и как выходят из подобных ситуаций.

Алексей Кортнев, музыкант

В наше время его можно назвать везунчиком. Ему ни разу не приходили письма от мошенников, зато среди его родных и близких много тех, кого преступники регулярно пытаются заманить в свои сети.

«Мне ни разу не приходили письма со всякими мошенническими схемами, а вот моей маме и жене приходили неоднократно. Вообще, все эти схемы давние. Мы еще были молодыми, мне звонила взволнованная Амина (третья жена артиста – ред.) и говорила, что прямо сейчас нам надо куда-то ехать, отвезти 25 000 рублей и дадут там стиральную машину. Но я каждый раз ее останавливал, и интересовался, сколько денег она уже потеряла. К счастью, это был минимум. Периодически звонят моей 82-летней маме. Но многочисленные внушения сделали свое дело. Вроде бы не реагирует на подобные схемы».

Мария Кожевникова, актриса

У многодетной мамы и звезды «Универа» разговор с мошенниками короткий – она сразу посылает их куда подальше и прекращает разговор.

«Может какие-то письма приходили на почту, но я читаю только то, что по работе или личное. Порой звонят по поводу карт, сразу таких посылаю. Они меня тоже в ответ и кладут трубку. Я прекрасно об этих вещах знаю и всегда предупреждаю маму. Все-таки более пожилое поколение попадается чаще», — рассказывает актриса.

В ее жизни был пример, когда мошенники воспользовались ее именем в соцсети и собирали деньги.

«Они давали всем номер карты, которая была открыта много-много лет назад. В итоге мне люди писали, что перевели средства. Очень нехорошая история, людей обманули, воспользовавшись моим именем», — делится Мария.

Дана Борисова, телеведущая

Дане Борисовой совсем недавно звонили от имени крупного российского банка, настойчиво сообщали, что мошенники пытаются снять средства со счета.

«Сказали, что произошла операция с вашей карты и сейчас спишется большая сумма. Просят назвать паспортные данные и пин-код. Я выслушала и сказала, что мне не интересно. После — затишье. Мне кажется, самое важное в такой ситуации не впадать в панику. Такие звонки были и будут, но никому и никогда не надо диктовать никаких данных».

Камиль Ларин, актер

Любимец россиян регулярно получает письма от мошенников с самыми различными предложениями: и компенсации переболевшим коронавирусом, и возмещение затрат на покупку топлива и выигрышные билеты от Гослото.

«А еще как-то звонили из мест не столь отдаленных, спросили, не снимали ли с моего счета деньги. И сказали, что какой-то товарищ снял деньги. Я спросил, знают ли они кому звонят? Смогут ли назвать фамилию, имя, отчество? Он сказал, что это секретная информация. Я отключился. А спустя минуту перезвонил другой товарищ, сообщил, что со Сбербанка. Мол, вы только что оскорбили нашего сотрудника и теперь будете отвечать по закону. Я напомнил, что в банке есть голосовые записи разговоров и предложил прослушать, что бы понять, кто и кого оскорблял».

К тому моменту актер не сомневался, что имеет дело с преступниками. Чтобы обезопасить свое окружение, он тут же поделился историй в соцсетях.

«Опубликовал номера, с которых звонили. Но думаю, что они набирают с каких-то разных номеров. Маме моей как-то тоже позвонили, сообщили, что что-то выиграла. Она такая радостная, хорошо хоть перезвонила мне. Прочитал ей лекцию, с тех пор не реагирует на подобные схемы».

Юрий Лоза, певец

Юрий Лоза признается, что получает подобные рассылки каждый день. Он давно уже научился не пугаться и не обращать внимания на заманчивые предложения.

«Я всегда вспоминаю пословицы, там все давно придумано. Если вам что-то предлагают, то помните две мудрости. Первая: бесплатный сыр только в мышеловке. Вторая: у страха глаза велики. Можно сказать, два правила, которые полностью определяют наше отношение ко всему».

Недавно в почтовом ящике певец обнаружил письмо с хорошей новостью. Он, как самый активный пользователь, выиграл 275 рублей и может забрать их, перейдя по ссылке.

«Надо признать, что мошенники хорошие психологи. У них отличная замануха. Мы же понимаем, что если тебе предложат миллион, то понятно, что это развод. Миллион – это много, его никто не даст. А неровная небольшая сумма не взывает подозрений».

Артист старается не реагировать на подобные обещания и все чаще следует советам из пословиц.

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