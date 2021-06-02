«Это была не контрактная история»: Погребняк высказалась об отношениях Бузовой и Манукяна

Модель Мария Погребняк в шоу «Лучше — правду!» заявила в разговоре с ведущим Суреном Каграмановым, что в отношениях ее близкой подруги телеведущей и певицы Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна все было очень серьезно. Исполнительница мечтала построить семью с музыкантом, но, к сожалению, у них не получилось этого сделать.

«Это не контрактная история. Оля никогда бы не стала брать деньги за то, чтобы с кем-то играться в любовь. Это сто процентов. Я знаю ее восемь лет. Если она любит кого-то, то делает это искренне. А то, что вся ее жизнь как театр или шоу — это объяснимо. Она известный человек».

Мария Погребняк

Как отметила Мария Погребняк, у Ольги Бузовой в жизни много различных съемок. Они проходят практически каждый день. «Она просто с телефоном ходит и рассказывает. У обычного человека не хватит столько сил и времени, чтобы участвовать во всяких новых проектах, как это делает Ольга», — заявила Мария Погребняк.

Напомним, что Ольга Бузова и Давид Манукян полтора года были вместе. Одно время даже казалось, что все завершится свадьбой. В начале нынешнего года они расстались с громким скандалом. Бузова, к примеру, говорила, что Манукян был ей не верен.

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