«Чтобы не мешали друг другу»: Погребняк оборудовала дома три разных рабочих места для детей

Внеплановые каникулы, объявленные для школьников мэром Москвы в связи с ростом числа заболевших коронавирусом, были негативно встречены звездными мамами. Портал Teleprogramma.pro обзвонил знаменитостей, которые воспитывают детей, и узнал их мнение о домашнем обучении и семейной самоизоляции.

К примеру, мать троих мальчишек Мария Погребняк, рассказала, что во время весеннего карантина наблюдала, как ее дети деградируют дома. Обучаясь за компьютером, они не могли полностью войти в рабочий процесс, постоянно отвлекались, копались в телефонах и невнимательно слушали учителей. В результате их оценки заметно ухудшились.

«Мы же сразу побежали покупать детям три компьютера, стали оборудовать им рабочие места. Нужно было разделить двух сыновей, которые спят в одной комнате. И сделать полноценные три комнаты для мальчиков, чтобы они не мешали друг другу, — поделилась Мария. — В учебных перерывах, которые не совпадают, я должна стоять и готовить: разогревать, убирать. И никакого плана вообще нет. Да и я не могу никуда выезжать из дома: я учусь вместе с ними».

Жена известного футболиста отметила, что у ее семьи есть деньги на то, чтобы вот так подстроиться под ситуацию во время карантина, но у большинства россиян нет финансовой возможности организовать полноценное домашнее обучение для детей.

Добавим, что, по официальным данным на 30 сентября, количество активных случаев заболевания новым коронавирусом в России достигло 197 тысяч. Для сравнения, в начале месяца данный показатель колебался на уровне 164-170 тысяч. В обществе все больше говорят о «второй волне» эпидемии, которая наступила вместе с осенними холодами.