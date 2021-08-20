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«Один раз пришел в больницу»: Левкин — о роли Алибасова в борьбе за свою жизнь из-за болезни

Как отметил музыкант, продюсер нечасто о нем вспоминал.

«Один раз пришел в больницу»: Левкин — о роли Алибасова в борьбе за свою жизнь из-за болезни
Бари Алибасов. Фото: Globallookpress.com

Музыкант Владимир Левкин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о роли продюсера Бари Алибасова в своем выздоровлении. Певец несколько лет лечился от рака лимфатической системы.

Владимир Левкин
Владимир Левкин. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Мне помог один человек с лечением. Я не могу назвать его фамилию. Его многие знают. Это была просто благотворительность».

Владимир Левкин

Как отметил Левкин, Алибасов лишь раз появился в клинике во время его лечения. «Каримович пришел с ребятами в больницу. Они все одетые, красивые. Их везде пропустили. Алибасов пришел с фотоаппаратом. А у меня был шестой или седьмой курс химиотерапии. То есть я был совсем без волос. Он пришел, чтобы сфотографировать меня с пацанами. Я попросил этого не делать. Четыре раза попросил. Я честно могу сказать, что они, Алибасов и нанайцы, где-то там включились в моем лечении. У себя в голове. Мне писали письма в больницу. Там в письмах деньги были от детей. Детским почерком писали, чтобы я выздоравливал. Я потом дал тур по стране. В каждом городе было по 50-100 мест бесплатных мест для людей, кто писал мне письма», — сказал Владимир Левкин.

Напомним, что Владимир Левкин покинул группу «На-На» в 1998 году. Он решил строить сольную карьеру.

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