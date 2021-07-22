Владимир Левкин: «Поклонница обвинила меня в изнасиловании и краже 300 тысяч долларов»

Актриса Елена Проклова снова оказалась в эпицентре скандала. В эфире программы «Прямой эфир» на канале «Россия» актер, участник шоу «Дом-2», актер Кирилл Широков обвинил ее в сексуальных домогательствах.

Так, Кирилл рассказал, что на съемках сериала «Призраки Замоскворечья» Елена попросила его помочь ей переодеться и якобы пыталась положить его руки себе на грудь. А когда Широков ушел, будто бы крикнула вслед: «Так и останешься никем».

Напомним, только недавно Елена рассказывала, что в юном возрасте подверглась домогательствам со стороны одного именитого актера. Правда, имени обидчика она не назвала, но многие предположили, что речь об Олеге Табакове. И вот теперь Елена сама оказалась на месте обвиняемой. Но в эфире передачи не смогла даже вспомнить Кирилла…

Эта история заставила задуматься, а сталкиваются ли мужчины с женским харрасментом? И как им следует вести себя в подобных случаях? С этим вопросом Teleprogramma.pro обратилась к известным мужчинам нашей страны.

Никас Сафронов: «Иногда меня пытались положить чуть ли не на кровать»

Художник Никас Сафронов начал разговор с обсуждения ситуации вокруг Елены Прокловой.

«Я думаю, что этот парень лжет. Я знаю Лену давно, она не будет ни к кому приставать. Он использует хайп и делает все, чтобы попытаться пропиарить себя. Кто он такой? Человек из «Дома-2». А Проклова – звезда советского Союза. Она играла с Высоцким, который был в нее влюблен и ухаживал за ней, это я знаю точно. Олег Янковский тоже рассказывал мне о своей влюбленности, и о том, как она его отвергла. Ради ответных чувств с ее стороны он готов был пойти на какие-то жертвы. За Еленой ухаживали практически все известные актеры времени, когда зажглась ее звезда: Миронов, Денисов и многие другие. Кому-то она отвечала взаимностью. Но приставать, с ее этикой и отношением к жизни — этого просто не может быть. Не так давно, когда Пласидо Доминго ехал в Америку с концертом, одна женщина, работающая у него на подпевках, вспомнила, что, разговаривая с ней, Доминго смотрел не на нее, а на ее грудь. Ему тогда отменили концерт. Сегодня многие используют ради своей выгоды харрасмент. Такое сейчас странное время. Широков пошел по аналогичному пути. Сейчас неизвестного юношу знают многие. У Мопассана есть рассказ, в котором житель маленького провинциального французского города с юности считал, что Париж – это развратный город. И, накопив денег, он поехал в столицу. В поезде он увидел девушку. Ему показалось, что своей улыбкой она намекает ему на близость. Когда поезд проезжал тоннель, мужчина набросился на попутчицу, уверенный, что она сама этого хочет. В итоге его забрала полиция. Так то что кажется, не есть на самом деле. Многие знают историю с Сикстинской Мадонной. В конце 50-х эту картину Рафаэля выставили в Пушкинском музее. На нее пришли посмотреть много людей, выстроилась огромная очередь. И один мужчина посмотрел и сказал: «Ну подумаешь – баба как баба. Ничего особенного». Рядом стояла Раневская, которая услышала и громко ответила: «Молодой человек, она восхищала стольких великих людей, что вправе выбирать, кому нравиться». Так что Лена и сама может выбирать, с кем ей общаться, а с кем – нет.

— Вы сами тоже, наверняка, сталкивались с женскими приставаниями…

— Да, со времен студенчества. Кто-то нравился мне, кому-то я. Это был естественный процесс. Но уже во взрослой жизни это было недопустимо, особенно с клиентками. Подобные моменты существовали, но я всегда их пресекал, понимая, что это отразится на моем имидже художника.

Я вообще считаю, что женщина, проявляя свои чувства, может превысить свои возможности. В этом нет ничего сверхъестественного. Это же не остров амазонок, где они ловили мужчин и заставляли любить себя силой. Я не думаю, что какая-то женщина может изнасиловать мужчину. Ведь для этого он должен сам захотеть, иначе ничего не получится.

Иногда возникали такие моменты, когда женщина расслабляется, выпив лишнего. Но ты должен понимать – можешь в этот момент воспользоваться ее слабостью. Ведь она может быть твоей клиенткой, женой начальника или просто женщиной, не отвечающей за свои проступки. Пользоваться этим было бестактно и неправильно.

— А случалось ли, что вас обвиняли в неподобающем поведении?

— Несколько лет назад одна женщина пришла на программу и обвинила меня, что я пытался ее изнасиловать. Это было чисто телевизионное шоу, которое ко мне не имело прямого отношения. Я подал в суд и выиграл его.Эта женщина долго пыталась извиниться за то, что ее обязали договором лжесвидетельствовать. К сожалению, бывает и такое, когда программы муссируют подобные истории, зная наверняка, что это неправда.

А вообще, бывало, всякое. Однажды, в 1985 году я общался в одной девушкой-англичанкой. Несмотря на огромный риск, так как она была иностранкой, я не выдержал и практически взял силой. Позже она настолько влюбилась в меня, что переехала в Москву жить и работать, чтобы быть рядом со мной. Наверное, у всех людей бывают моменты, как говориться, на грани фола.Но нужно учитывать возраст, молодость, время, когда ты совершаешь глупости, за которые бывает стыдно. Но бывает, что, не совершив подобный поступок, ты не найдешь свою вторую половину. Часто после подобных историй возникают страсть, любовь и долгие отношения.

Андрей Григорьев-Апполонов и Данко с таким не сталкивались

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов, на вопрос, сталкивались ли вы с женскими домогательствами, и предлагали ли вам хорошую карьеру в обмен на постельные отношения, ответил кратко: «Нет, у меня такого не было».

Отрицательный ответ дал и певец Данко: «Нет, к сожалению, не домогались. У меня таких поклонниц не было. В природе женщин вообще не заложено подобное поведение».

Владимир Левкин: «Поклонница обвинила меня в изнасиловании и краже 300 000 долларов»

А вот экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин рассказал, как однажды столкнулся с сумасшедшей поклонницей. Причем в буквальном смысле. Но приставали к нему всегда…

«Вы же понимаете, что во время моей творческой деятельности это было моим перманентным состоянием. Но мне повезло, чаще я встречал адекватных людей. Хотя была одна девушка, которая обвинила меня в том, что я изнасиловал ее у себя дома и отобрал 300 000 долларов, находившиеся в женском клатче, — рассказывает Владимир. — Она очень долго атаковала, говорила, что чуть ли не родила от меня. Но потом оказалось, что она просто находилась на излечении в сумасшедшем доме. Еще она обвиняла меня в том, что я у нее украл три телевизора «Тринитрон». Тогда их постоянно рекламировали. (Смеется). Но моей маме было не до смеха, потому что пришло письмо на имя нашего участкового от прокурора. И это был самый серьезный случай. Но в большинстве случаев мне все-таки везло. Даже если это были подвыпившие девушки, они только обиженно говорили: «Ну и ладно»… У каждого своя жизнь и жизненные правила, но мне кажется, что в таких случаях возможно сказать «нет». Хотя каждый может поступать как хочет. Но если это ребенок, то это уже другая статья. В ином случае всегда есть выбор».

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