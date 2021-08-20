«У нее появился другой»: Владимир Левкин заявил, что вторая жена ему изменяла

Как отметил музыкант, он в одиночку строил их семью.

Музыкант Владимир Левкин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал, почему не ужился со своей второй женой танцовщицей Оксаной Олешко. Она выступала какое-то время в группе «На-на».

«Она ничего не делала. Не уводила меня из семьи. Я виноват, что так случилось. Мы пытались построить семью. Но строителей семьи должно быть два. А я один этим занимался». Владимир Левкин

Как отметил Владимир Левкин, любой человек понимает, когда у другого начинаются какие-то отношения на стороне. «Оксана закрывалась в туалетах и начинала с кем-то шепотом о чем-то разговаривать. У нее появился другой. Это моя плата, что я ушел из первой семьи. Моя вина перед первой женой Мариной и дочкой Викой», — заявил Владимир Левкин.

Напомним, что Владимир Левкин не смог построить счастливую семью с танцовщицей Оксаной Олешко. Детей в этом союзе на свет не появилось. Третьей женой музыканта стала актриса Марина Ичетовкина. Она подарила музыканту в 2012 году дочь Нику.

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